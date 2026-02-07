STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。開催中の「さっぽろ雪まつり」をPRした。 【写真】口を開けて同じポーズもキュートです 「4日(水)から2026さっぽろ雪まつりがスタートしました！今年の大通4丁目STV広場の大雪像、テーマは【祈り～縄文からのメッセージ～】」と投稿。「道南・南茅部で1975年に発掘された縄文時代の中空土偶がモチ&