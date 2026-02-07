大井川鐵道は、きかんしゃトーマスの意匠をまとった蒸気機関車が走る公式イベント『DAY OUT WITH THOMAS 2026』を2026年3月7日から開催します。2026年度はアジア初となるきかんしゃパーシー号の実車運行を開始するほか、2014年の開催以来初となる通年開催を決定しました。乗車チケットは各オンライン予約サイトで2月7日12時から受付開始されます。 大井川鐵道『DAY OUT WITH THOMAS 2026』  開催期間：2026年3月7日