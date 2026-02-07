ヨガワークスは、プロユースマットとして展開してきた「サダナ・ピラティス 8mm」を「サダナ・ウェルネス 8mm」へとリニューアルし、2026年2月より発売します。ウェルネスを「自然体に戻れる状態」と捉え直し、暮らしを支えるインフラとしての新たな提案です。 ヨガワークス「サダナ・ウェルネス」  発売日：2026年2月予定販売：ヨガワークス公式オンラインストア 他 サダナ・ウェルネスは、天然ゴムをベース