フロッグポッドは、ローコード教育サービス「Power Education」において、年度末の予算消化と来期に向けた人材育成を両立できるPower Platform研修の提供を開始しました。助成金対象、短期間での実施、現場での即活用を前提に設計されており、DX・人材育成・リスキリングの文脈で説明できる研修として活用できます。 フロッグポッド「Power Platform研修」  提供開始：2026年2月対象：年度末予算消化と来期人材育成