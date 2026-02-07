「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が７日、都内で写真集「ＢｌｏｏｍｉｎｇＭＡＲＩＡ２５」の発売記念イベントを開催した。２日に迎えた２５歳の誕生日に発売し「うれしいです。私のことをよくしてくださってる皆さんに牧野真莉愛をプロデュースして撮影していただきました」と笑顔。「素の私が詰まっていて“福（さち）”がいっぱいです」と胸を張った。表紙は初めてすっぴんのカットを採用し「『幼い！』とか『すっ