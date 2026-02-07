ソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手が７日、宮崎キャンプに合流した。この日は牧原大と内野ノックを受け、ランチ特打もともにした。ＷＢＣはニカラグア代表として臨むことが決まっており「自分の時間をうまく使って動いていいよっていうふうに言っていただいたので、徐々に慣れていければいい」と丁寧に調整していく。コロンビア出身だが、父がニカラグア人のため出場可能な同国代表で選出された。ニカラグアは２３年の前