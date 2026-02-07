◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節ＦＣ東京―鹿島（７日・味の素スタジアム）シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われた。東京・調布市の味の素スタジアムで行われた「ＦＣ東京―鹿島」の一戦は、雪の影響により、赤のカラーボールが採用された。全国的に荒天となったこの日、調布市のキックオフ時点での気温は１度。雪は前半２０分過ぎまで降り続けた。カラー