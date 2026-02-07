◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)ブルペンでの投球を行った森田駿哉投手。これを阿部慎之助監督が見つめ、アドバイスを行いました。今季3年目を迎える28歳の森田投手。昨季は1軍デビューを果たし3勝をあげるなど飛躍のシーズンを過ごしました。この森田投手のピッチングをキャッチャー側から見つめた阿部監督。その後、森田投手のもとへ歩み寄り、プレートの土を払いながらアドバイスを送ります。どう