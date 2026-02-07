バレンタインデーを前に、イルミネーションで彩られた福岡タワー＝6日、福岡市14日のバレンタインデーを前に、福岡タワー（福岡市早良区）が、淡いピンク色と金色のイルミネーションで彩られている。ハートや「LOVE」の文字も浮かび上がり、特別仕様のランドマークを背景に、写真を撮って楽しむ人々でにぎわっている。点灯は午後6〜11時で、14日まで。広場の樹木も電飾で桃色に染まり、雰囲気を盛り上げる。屋内のフォトスポッ