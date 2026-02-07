モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが、ソロ写真集「Blooming MARIA25」を、25歳の誕生日である2月2日に発売し、記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 モーニング娘。'26・牧野真莉愛 】ピッチングでまさかの101キロを記録次回の写真集は「新庄（剛志監督）と一緒に写りたい」本作のテーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野真莉愛そのものを切り取った