「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、甲府−福島」（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ３福島の元日本代表ＦＷカズこと三浦知良（５８）が先発出場。前半２０分までプレーし、途中交代となった。先発したカズは横浜ＦＣ時代の２１年３月１０日の浦和戦以来、１７９５日ぶりのＪリーグ公式戦出場。Ｊリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。気温４度の寒さの中、半袖でプレー。３トップの中央