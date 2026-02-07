モーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）が7日、東京・六本木の蔦屋書店で写真集「Blooming MARIA25」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。撮影はオーストラリア・パース。発売日の2月2日に25歳の誕生日を迎えた牧野の“今”を切り取ったという。「誕生日に写真集を発売できてうれしい」。プロ野球の北海道日本ハムファイターズの大ファンで山崎福也（さちや）投手の名前とからめて「写真集には福（さち）いっぱいの私が出て