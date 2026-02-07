2022W杯カタール大会ではベスト4に入り、今やアフリカ最強チームの1つと評価されているモロッコ代表が揺れている。今もチームはワリド・レグラギが指揮しており、レグラギはモロッコを2022W杯のベスト4に導いた指揮官だ。しかし最近は評価が怪しくなっている。原因は2度のアフリカ・ネイションズカップだ。2023年大会はベスト16で南アフリカ代表に敗れ、自国開催となった今冬の大会では決勝でセネガルに敗れた。2025年大会に関して