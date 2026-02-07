昨季は3冠のチャンスがありながらリーグタイトルはナポリに奪われ、チャンピオンズリーグでは決勝でパリ・サンジェルマンに0-5の大差で敗れてしまったインテル。シーズン終了後には指揮官シモーネ・インザーギが退任し、インテルの将来を不安視する声もあった。しかし、現在のインテルはリーグで首位、コッパ・イタリアでは準々決勝でトリノを撃破してベスト4に進出。CLではトップ8入りこそ逃したが、リーグフェーズ10位でプレイオ