1月下旬にシャビ・アロンソ前監督を解任して以降、迷走が続いているレアル・マドリード。カスティージャを率いていたアルバロ・アルベロア氏が暫定監督に就任したが、初陣となったコパ・デル・レイでは2部相手にまさかの敗戦を喫し、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズでも最終節で敗れてプレイオフに回ることになった。今季は昨季に続いて最終ラインに負傷者が続出。その影響もあり、アルベロア体制になってからは中盤を