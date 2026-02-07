バルセロナFWラミン・ヤマルはまだ18歳と若い選手だが、すでに止められない存在だ。何よりの脅威は、分かっていても止められないレベルに達しつつあるドリブルだ。バルセロナは今週末にラ・リーガ第23節でマジョルカと対戦するが、ヤマルはこのゲームで今季リーグ戦のドリブル成功数が3桁の100回に達する可能性が高い。ここまでリーグトップとなる98回のドリブルを成功させていて、その成功数は圧倒的だ。2位のレアル・マドリードF