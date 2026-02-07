4日にクープ・ドゥ・フランスのベスト16でスタッド・ラヴァルと対戦したリヨンでは、またしても今冬にレアル・マドリードから加わったブラジル人FWエンドリックが大活躍。なかなか先制点を奪えない中で迎えた80分、エンドリックはペナルティエリア手前でボールを受けると迷わず左足一閃。得意の左足ショットで決勝点を奪ってみせた。リヨン加入後5試合の成績は5ゴール1アシストと圧巻で、早くもレアルはなぜエンドリックをレンタル