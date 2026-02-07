JR四国によりますと、強い冬型の気圧配置の影響で、JR瀬戸大橋線ではきょう（7日土曜日）午後6時ごろから終日、以下の列車の運転を見合わせるということです。 【画像を見る】見たことある？8000系アンパンマン列車の「断面」 【特急しおかぜ】 以下の列車は、「岡山～多度津または宇多津間」で部分運休となり、高松～伊予西条・松山間の運転となります。【下り】しおかぜ２５号（岡山駅（19：35発）～多度津