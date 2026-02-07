2023年2月6日、プレミアリーグはマンチェスター・シティがファイナンシャル・フェアプレイ（FFP）違反を詳述した報告書を発表し、サッカー界は騒然となった。違反疑惑は当時115件、現在は130件にまで膨れ上がっているようだが、丸3年が経過した現在でも判決は出ていない。この3年間で数えきれないほどの議論と憶測が飛び交ったが、未だに裁判は進展を見せない。スペイン『as』は、忘れ去られた世紀の裁判」と改めて報じている。し