結成２０周年を迎えたＡＫＢ４８で、長らくセンターを務めた前田敦子（３４）が最新ショットを披露した。前田は７日までにインスタグラムに「思い出」と書き出し、美スタイルの映える黒ダウン×黒ロングブーツ姿で登場。一面が雪で覆われた夜の街で笑顔を見せるショットを多数公開した。この投稿にファンからは「あっちゃんお洒落素敵です」「脚が細いよ〜」「あっちゃん、君は本当に美しいね」「あっちゃん何着ても似合うし