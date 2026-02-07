ソフトバンク・小久保裕紀監督が宮崎キャンプ第２クール２日目の７日、ファンとじゃんけん大会で交流した。連日、ファンサービスを行っている指揮官はこの日、ファンが勝てば、小久保監督自らベースボールカードをプレゼント、引き分け以下なら今季のスローガン「全新」のステッカーを贈った。３日の節分には、小久保監督が「勝ち福到来」か「鬼は外福は内」どちらかの文字と、サインをセットにして書く、節分特別バージョ