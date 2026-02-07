７日放送の「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）で、あす８日投開票の衆院選の特集をした。終盤の情勢は自民党は公示前の１９８議席から絶対安定多数２６１議席を上回る勢い。一方、立憲と公明が一緒になってできた中道改革連合は公示前の１６７議席から大きく減らす見通しで１００議席を割り込む可能性がある。ＪＸ通信社の米重克洋代表が、昨年の参院選で公明に投票した有権者が今回、投票先に中道に選ぶ