2月7日、京都競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、三浦皇成騎乗の9番人気、アレンスター（牡3・栗東・庄野靖志）が快勝した。8馬身差の2着に2番人気のクリュギスト（牡3・栗東・松下武士）、3着にアキノビューティー（牝3・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:53.8（良）。1番人気で団野大成騎乗、エイシンキタールン（牝3・栗東・野中賢二）は、5着敗退。【京都1R】単勝1.1倍キリオスが人気に応えるリオンディ