2月7日、京都競馬場で行われた1R・3歳未勝利（ダ1800m）は、松山弘平騎乗の1番人気、キリオス（牡3・栗東・庄野靖志）が勝利した。1/2馬身差の2着にカセノコンコルド（牡3・栗東・中尾秀正）、3着にタイセイルビー（牝3・美浦・千葉直人）が入った。勝ちタイムは1:55.3（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、レッドフレーザー（牡3・栗東・矢作芳人）は、6着敗退。【小倉3R】ルヴァンスレーヴ産駒 パドゼフィールが初勝利ロードカナ