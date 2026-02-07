【モデルプレス＝2026/02/07】元乃木坂46の秋元真夏が2月6日、自身のInstagramを更新。ほろ酔いショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳元乃木坂1期生「ほんのり赤くて可愛い」ほろ酔い姿◆秋元真夏、浴衣姿の“ほろ酔い”ショット披露秋元は「酔い」と添え、浴衣に身を包んだソロショットを投稿。鏡越しに撮影された写真には、髪を後ろで束ねたスタイルで顔や首をほんのりと赤く染めた秋元の姿が収められている。◆秋元