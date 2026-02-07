【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの鈴木奈々が、5日放送のテレビ朝日系バラエティ番組「私が愛した地獄」（毎週木曜よる2時36分〜）に出演。再婚して子どもが欲しいことを明かした。【写真】37歳タレント「大人の色気」ラブホ前で抜群プロポーション披露◆鈴木奈々、再婚願望明かす鈴木は、この日のクロストークで「再婚して、子どもが欲しい」と告白。「トラウマが全くない、離婚に」と再婚に前向きであることを明かした。◆