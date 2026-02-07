【モデルプレス＝2026/02/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨が2026年2月7日、都内で行われたグループ初のライブ映画『JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』公開記念舞台挨拶に出席。金城がメンバーの粋な計らいを明かした。【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「こ