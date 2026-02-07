お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。1月31日深夜、22回目の放送を迎えた。【写真たくさん】2026年は一味違う？タイトルコールから始まった『ANN0』冒頭、珍しく2人そろってタイトルコールをしてからスタート。「ビタースウィート・サンバ」が流れる中、新年一発目が2月1日になったタイミングとなったことを受け、楢原が「申し訳です。1月中にやりたかったんです