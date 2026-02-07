３日午前９時４５分頃、福島市天神町の道路脇に埋設された排水管が爆発し、マンホールの蓋４枚が破損した。通行人や建物に被害はなかった。福島署や市消防本部などによると、爆発時に火が上がり、ガス臭も確認されたが、その後、ガスは検知されなかった。排水管は個人管理のもので、同署などは何らかの原因で管内にガスが充満して爆発したとみて原因を調べている。現場は福島市役所から西に約８５０メートルの住宅街。多くの