お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが6日、自身のブログを更新。尾形が体調を崩し、しばらく入院していたことを明かした。【写真】新居で妻・尾形あいさんや娘との家族ショットを公開この日、あいさんは「実は、、、」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが」と前置きしつつ、「実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」