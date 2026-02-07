フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が7日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。歌手の和田アキ子（75）との思い出を語る場面があった。番組へは5年ぶり3回目の出演。パーソナリティーの和田とはレギュラー番組での長年の共演など「40年以上」の付き合いとなる古舘。1984年にテレビ朝日を退職し、フリーに。その年の10月から和田とTBS「アッコ・古舘のゆうYO