男子第47回の九州高校（U−17）サッカー大会が14〜17日、宮崎県綾町錦原サッカー場などで行われる。各県新人大会上位2校の計16校が4ブロックに分かれ、昨夏の全国総体と昨年12月〜今年1月の全国高校選手権で2冠を達成した神村学園（鹿児島1位）は、那覇西（沖縄1位）、秀岳館（熊本2位）、大分（大分2位）と同組に入った。リーグ戦方式で順位を争い、各ブロック上位2校が16、17日に行われる決勝トーナメントに進む。宮崎県の