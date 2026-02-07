´ñÈ´°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°Â¤á¤°¤ß(44)¤Î?ºÇ¿·»Ñ?¤Ë¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Åìµ®Çî(56)¤òÁ¢¤à¤Û¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤ÇÂµ¸ý¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿å¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿°Â¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£2011Ç¯¤ËÅì¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿°Â¤¬ÈÖÁÈ¤Ç12ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý