2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、鹿島アントラーズがFC東京と対戦。ほぼ互角の展開だった序盤を経て、迎えた40分、鹿島はアクシデントに見舞われる。何が起こったのかと言うと、自陣ゴール付近でのミスからFC東京のマルセロ・ヒアンにボールを掻っ攫われると、そのブラジル人FWを三竿健斗がエリア手前のエリアで倒してしまったのだ。 ドグソ（DOGSO／決定的な得点機会の阻止）と判定された