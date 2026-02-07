ソフトバンクの台湾出身右腕・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が7日、WBC球でブルペン投球を行った。前日6日に台湾代表としてWBCに出場することが正式発表された。日本球界初年度とあってここまではNPB球で投球練習してきたが、WBCモードを解禁。およそ50球を投げ込んだ。1次ラウンドから日本と同じプールC。「自分自身しっかり準備して臨みたいです。もし、当たることになったら、もう全力でぶつかりたいです」と意気込みを