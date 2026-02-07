阪神の宜野座キャンプで7日、実戦形式のシート打撃が行われ、ドラフト5位の能登嵩都投手（24）が初登板。打者5人に安打を許さず、上々のデビューを飾った。先頭の元山への初球を右飛に打ち取ると、ボール先行となりながらも、カーブやチェンジアップを有効に使い、2人目の高寺を一飛、中川を遊ゴロ、百崎を右飛、最後の井坪を投ゴロに打ち取った。ベンチに戻ると、藤川監督から笑顔で声を掛けられ、捕手を務めた伏見とも話す