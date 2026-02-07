◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節ＦＣ東京―鹿島（７日・味の素スタジアム）前半は１点ずつを取り合い、同点で折り返した。４４分、ＦＣ東京のＭＦ遠藤が右足でＦＫを直接ゴール右隅に沈めた。直後の前半アディショナルタイム１分、鹿島は右ＣＫから最後はＤＦキムテヒョンが右足で押し込んで同点とした。両チーム、攻守の切り替えの早い好ゲームとなった。前半１４分には鹿島ＭＦ荒木がミドルシュート。ゲームが一