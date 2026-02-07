◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節甲府―福島（７日・ＪＩＴス）Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦に先発し、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。Ｊリーグの公式戦では２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来、１７２５日ぶりの出場。気温１度の中、福島のフィールドプレーヤーでは唯一の半袖姿でプレーした。立ち上がりに競り合いを見