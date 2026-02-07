ドラマ「地面師たち」のホームレス役で強烈なインパクトを残し、突如注目を浴びた俳優・五頭岳夫（ごづ・たけお）が初の自叙伝「生涯現役」（游藝舎）を２８日に発売することが７日、分かった。超遅咲きブレイク俳優が自らの人生を記した１冊。今でこそ五頭は「虎に翼」や「ガンニバル」などの数々の話題作から「水曜日のダウンタウン」といったバラエティーまで幅広く出演し、活躍を続けているが、今作ではそんな現在に至るま