モーター大手「ニデック」の工作機械大手「牧野フライス製作所」に対する株式公開買い付け（TOB）を巡るインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は7日、金融商品取引法違反容疑で住所、職業不詳の斎藤圭悟容疑者（29）を新たに逮捕した。TOBの代理業務をしていた三田証券（東京）の元取締役仲本司容疑者（52）らが既に逮捕されている。逮捕容疑は、無登録で金融商品取引業を営んだほか、仲本容疑者ら3人と共謀し、ニデックがTO