イランの核問題をめぐり、アメリカのトランプ大統領はアメリカとイランの高官協議を「来週の早い時期」に再び実施すると明らかにしました。トランプ大統領「イランは取引をしたがっている。もし取引が成立しなければ深刻な事態になる。どうなるか見てみよう」イランの核開発をめぐりアメリカとイランは6日、オマーンで高官協議を行いました。これについてトランプ大統領は「とても良い会談だった」と評価したうえで、「来週の早い