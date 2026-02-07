タレントの中川翔子が７日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。夫との初デートで遭遇した有名芸人を明かした。中川は２０２３年に一般男性と結婚し、昨年９月に双子の男児を出産した。ＭＣの藤本美貴が「デートしてました？外でしてました？」と結婚前のデートについて質問。中川は「最初のデートって、江の島に行ったんですけど。目の前で…、エガちゃんがロケやってて」と、江頭２：５０と遭遇したことを明かし