JR西日本とJR四国では、きょう（7日）強い冬型の気圧配置により強風が予想されるため、午後6時ごろから瀬戸大橋線で一部列車の運転を見合わせると発表しました。 岡山側では、瀬戸大橋を通過する快速マリンライナーは一部列車・区間で運転を取りやめ、岡山駅から児島駅間での折り返し運転となるということです。