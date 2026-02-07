お昼過ぎくらいまではそれなりに動けていたのに、夕方になると急に体が重くなる。集中力が切れ、帰宅するころには何もする気が起きない。そんな変化を感じ始めるのが、40代前後の時期です。「年齢のせいかな」「体力が落ちたのかな」と思いがちですが、実はこの状態、疲れがその場で出ず“後から表に出る体”に変わってきたことが関係している可能性があります。なぜ夕方に疲れが一気に出るようになる？体は本来、活動と回復を同時