ダイエット中の間食はNG。そう思って我慢している人は少なくないでしょう。一方で、最近は「間食は悪者じゃない」「上手に食べたほうが続く」という考え方も増えています。間食を完全にやめる人と、あえて取り入れる人。どちらがリバウンドしにくいのかは、意志の強さではなく、空腹との付き合い方にヒントがあります。大切なのは、我慢するかどうかより、どうコントロールできているかです。間食しない人は“メリハリ管理”が得意