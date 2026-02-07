彼氏から「自分は本命として見られているのかな？」と不安を覚えたことありませんか？実は遊びと本命によって男性の行動はハッキリ変わるもの。そこで今回は、男性が本命女性だけにする「特別行動」を紹介します。話を最後まできちんと聞いてくれる本命女性のことは何でと理解してあげたいし、全てを肯定的に受け止めたいと男性は考えているもの。そのため、会話中は女性の話を最後まできちんと聞いてくれるでしょう。その内容が、