「痩せたいけど、運動は嫌いだし、ストイックなことは続かない…」そんな“ズボラ代表”の声に共感する人、少なくないのでは？忙しい毎日の中で、がんばりすぎるダイエットは続かなくて当たり前。でも、実はそんな人こそ続けやすい【簡単ダイエット習慣】で、しっかり結果を出している人がいます。今回は、自称“運動嫌い＆三日坊主”の30代会社員・Kさん（仮名・33歳）が、ゆる〜い習慣だけで３ヶ月−４kgを達成した実例を紹介。