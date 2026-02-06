意見が食い違ったときや、少し不満を伝えたとき。そこで不機嫌になったり話を打ち切ったりする男性もいれば、落ち着いて話を続けようとする男性もいます。男性の本気度は、実は“揉めそうな場面”でこそ分かりやすく出るもの。本命の女性に対してほど、男性は感情的にならず、関係を壊さないための選択をします。本命相手との話し合いを“勝ち負け”にしない自分が正しいかどうかより、どうすれば気持ちがすれ違わないかを考える。