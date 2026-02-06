新宿副都心にある【京王プラザホテル】では、ショコラティエがひとつひとつ手作りしたシックで大人な雰囲気のチョコレートを2026年3月14日（土）まで限定販売中。バラをモチーフにした「ローズ ショコラ」や、「ショコラティエ スペシャル2026【ノンアルコール】」、子供でも楽しめる【スティックショコラ】など全７種が登場しています。今回はその中から「ショコラティエ スペシャル2026」６個入を紹介します。｜６種類のチョコレ