東京六大学野球リーグの早大は7日、西東京市内のグラウンドで行われた練習を公開した。今春に入学する横浜（神奈川）の外野手・阿部葉太前主将（3年）は降雪のため室内での打撃練習に励み「また一から始まるので凄く新鮮な気持ち。今日は良い練習ができた。これから練習でアピールしていければと思います」と意気込んだ。昨春選抜では横浜を主将として優勝に導き、昨夏の高校日本代表でも主将を務めた世代No.1外野手は、プロ